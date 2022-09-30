Пенсионер подстрелил мужчину, напавшего на его соседку в Петербурге

Пенсионер подстрелил вооруженного хулигана, напавшего на его соседку на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в заварушке между соседями. Пенсионер, проживающий в Приморском районе, подстрелил мужчину, напавшего на ее соседку. Конфликт произошел у дома 7/2 по Богатырскому проспекту вечером 29 сентября 2022 года, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 56-летняя жительница дома парковала свой автомобиль. По какой-то причине это не понравилось 42-летнему жильцу соседнего дома. Он начал кричать на женщину и пинать ее машину, - рассказал источник.

За женщину вступился ее 62-летний сосед. Тогда буйный мужчина ударил пенсионера в лицо, достал нож и начал угрожать. Испугавшись, пожилой мужчина достал травматический пистолет и выстрелил три раза в оппонента.

Пенсионера задержали и доставили в полицию. Хулигана отправили в Елизаветинскую больницу с непроникающим огнестрельным ранением груди, проникающим ранением правого коленного сустава, паховой области и левого бедра в средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.