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Происшествия30 сентября 2022 7:31

Пенсионер подстрелил мужчину, напавшего на его соседку в Петербурге

Хулиган напал на женщину, когда та парковала машину
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пенсионер подстрелил вооруженного хулигана, напавшего на его соседку на севере Петербурга

Пенсионер подстрелил вооруженного хулигана, напавшего на его соседку на севере Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в заварушке между соседями. Пенсионер, проживающий в Приморском районе, подстрелил мужчину, напавшего на ее соседку. Конфликт произошел у дома 7/2 по Богатырскому проспекту вечером 29 сентября 2022 года, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 56-летняя жительница дома парковала свой автомобиль. По какой-то причине это не понравилось 42-летнему жильцу соседнего дома. Он начал кричать на женщину и пинать ее машину, - рассказал источник.

За женщину вступился ее 62-летний сосед. Тогда буйный мужчина ударил пенсионера в лицо, достал нож и начал угрожать. Испугавшись, пожилой мужчина достал травматический пистолет и выстрелил три раза в оппонента.

Пенсионера задержали и доставили в полицию. Хулигана отправили в Елизаветинскую больницу с непроникающим огнестрельным ранением груди, проникающим ранением правого коленного сустава, паховой области и левого бедра в средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.