Два здания советской неоклассики в Петербурге станут памятниками культуры / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге два здания советской неоклассики собираются признать памятниками культуры. Речь идет о жилом доме на Большом Сампсониевском проспекте, 108 и Здании института "ЛенНИИпроект" на Троицкой площади. Об этом 30 сентября 2022 года сообщили в КГИОП.

- КГИОП подготовлены распоряжения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия новых выявленных памятников, - сообщили в ведомстве.

Жилой дом на Большом Сампсониевском был построен в 1953-1956 годах. Здание выделяется обилием декоративных элементов на стыке русского классицизма и западноевропейских традиций.

Здание на Троицкой площади было построено в 1954-1956 годах. Фасады строения отличаются монументальностью и пышностью.