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Общество30 сентября 2022 9:45

Сирены системы оповещения населения завоют в Петербурге 5 октября

Систему включат для технической проверки ее готовности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проверка системы оповещения населения пройдет в Петербурге 5 октября

Проверка системы оповещения населения пройдет в Петербурге 5 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

5 октября 2022 года в Санкт-Петербурге завоют уличные сирены системы оповещения. Однако горожанам ни о чем беспокоиться не стоит. С 10:35 до 11:00 часов утра пройдет ежегодная плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города. Об этом предупредили в Смольном.

- Проверка системы оповещения населения может проходить как с включением средств оповещения: электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле-, радиоканалов, так и в «тихом» режиме, - пояснили в городском правительстве.

Проверки системы проходят каждый год по несколько раз для того, чтобы уточнить их состояние и исправить поломки или проблемы, если они где-то имеются. Эти средства необходимы массового оповещения жителей Петербурга в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.