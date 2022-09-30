Видео с девушкой в одном нижнем белье сняли на Комендантском проспекте

Полуголая девушка прогулялась по осеннему Петербургу. Фото: vk.com/spb_today

Почти голую девушку заметили днем пятницы в Приморском районе Петербурга. Молодая красавица в одном нижнем белье уверенным шагом шла мимо новостроек на Комендантском проспекте.

- Девушка разделась до нижнего белья и пошла в сторону метро по Комендантскому проспекту, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одни петербуржцы предположили, что красавица могла проиграть спор. А другие горожане отмечают, что девушка была не совсем адекватна. Из дома она выбежала еще более-менее одетой, а потом сбросила все лишнее.

- Видела ее еще одетой, в халате и тапках. Что-то орала, шаталась. Либо много выпила, либо под чем-то,- сообщают петербуржцы.

Заметив, что девушка выбежала на проезжую часть, они вызвали скорую помощь и полицию. Однако чем закончилась история с обнаженной красоткой, осталось неизвестным.