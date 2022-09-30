Единый проездной стал доступен для посещения экскурсий в Петербурге, Москве и Новгороде

Единый проездной на экскурсионные автобусы появился в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единый проездной на городские экскурсионные автобусы выпущен в рамках проекта «От рассвета до заката». С помощью него можно будет посещать автобусные экскурсии не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и Нижнем Новгороде. Проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

- Такие нововведения открывают новые возможности для путешествий. Туристы смогут увидеть белые ночи в Петербурге, рассветы в Москве и закаты на Волге, - сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Проездной билет действует три месяца. То есть после посещения одного города, в течение трех месяцев можно съездить в другой. А на то, чтобы обойти все интересные места, туристам дают ровно сутки.

В автобусах установлены аудиогиды: из колонок путешественникам рассказывают о городских достопримечательностях. На любой остановке пассажиры могут выйти и погулять по городу, а потом продолжить экскурсию с ближайшей автобусной остановки.