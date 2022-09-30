Митинг-концерт прошел в Петербурге в честь присоединения к России новых регионов

Праздничный митинг-концерт прошел в Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничный митинг-концерт прошел в самом центре Петербурга. Он был посвящен вхождению в состав России новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. У Нарышкина бастиона собрались сотни горожан с государственными флагами.

- Старт празднику дал флэшмоб. Десятки петербуржцев растянули гигантский триколор, - сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мероприятие с участием артистов, с песнями со сцены и народным празднованием прошло параллельно с праздником в Москве, где присоединение к России новых регионов отметили в присутствии десятков тысяч человек.

В Петербурге цифры оказались чуть скромнее, но территория внутри Петропавловской крепости, совсем не пустовала.