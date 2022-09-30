Октябрь в Петербурге будет дождливым и прохладным

В октябре солнца будет меньше, а дождей - больше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Октябрь в Петербурге будет не слишком теплым, при этом пасмурным. Такой прогноз дали в городском Гидрометцентре. Как рассказала «Комсомольской правде» ведущий синоптик отдела прогнозов Наталья Мишуловина, второй месяц осени окажется типичным, без резких перепадов температуры или экстремальных дождей. Но поскольку дело идет к зиме, то с каждым днем темнеть будет сильнее, а показания термометра начнут стремиться к нулю.

- В среднем в октябре бывает 17 дней с осадками, а месячная их сумма составляет 63,4 мм. Суммарная продолжительность солнечного сияния - всего 62 часа за месяц, против 135 часов – в сентябре, - сообщила «КП-Петербург» синоптик.

Первая половина месяца окажется переменчивой из-за сменяющих друг друга циклонов и антициклонов. Первые будут приносить дожди, а вторые - ясную погоду. Но температура уже не поднимется выше +14 градусов, а скорее будет заметно ниже, где-то +10.

Со второй декады, то есть после 10 числа, уже возможны ночные заморозки, которые к концу октября станут проявляться чаще. Ждем же будет от +4 до +9. Усилятся и дожди из-за пришествия атлантических циклонов.

Но в целом нынешний октябрь окажется чуть теплее средней климатической нормы. Превышения обычного уровня осадков не ожидается.