Карманника поймали в Петербурге за кражу телефона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Безработного мигранта-карманника поймали в центре Петербурга на краже дорогого телефона у девушки. Смартфон, стоимостью в 150 тысяч рублей, мужчина вытащил из кармана случайной прохожей на Большой Московской улице.

- 29 сентября в 22 часа 10 минут в Кузнечном переулке в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан с поличным «по горячим следам», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Украденный у девушки смартфон полицейские изъяли у карманника и вернули счастливой хозяйке. А сам 27-летний задержанный, гражданин одной из соседних стран, остался в отделении полиции.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.