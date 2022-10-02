Лазурный автобус сгорел на КАД в Петербурге

На КАД полностью сгорел пассажирский автобус Фото: принтскрин видео.

Вновь в Санкт-Петербурге горят пассажирские автобусы. На этот раз лазурный автобус марки "МАЗ" воспламенился на Кольцевой автодороге в Курортном районе. Благо, было уже глубоко за полночь 2 октября 2022 года и пассажиров в нем не было. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 0:59 часов поступило сообщение о возгорании автобуса на 4-м километре внешнего кольца КАД рядом с Сестрорецком. Автобус марки "МАЗ" выгорел полностью, - сообщили спасатели.

Отмечается, что возгорание произошло не в моторном отсеке, поэтому двигатель остался цел. Автобус был резервный и направлялся в парк. Пассажиров в нем не было, поэтому обошлось без пострадавших. Огонь был потушен спустя полчаса после заявки. На месте работали 10 человек личного состава МЧС и две пожарные причины.

Это уже не первый раз, когда горят новые автобусы в Петербурге. Причина возгорания на этот раз пока неизвестна.

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