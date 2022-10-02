14-летнюю девочку изнасиловал мужчина на первом свидании в Петербурге

14-летнюю девочку похитил и изнасиловал мужчина в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой насильника, с которым познакомилась в интернете. Школьница отправилась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети. Однако вместо приятного свидания, незнакомец надругался над подростком. Об этом 2 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 16 часов 1 октября мужчина напал на девочку возле станции метро "Проспект Большевиков". Он затащил ее на 16-й этаж дома на Российском проспекте, где изнасиловал. После этого мужчина сбежал, - рассказал источник.

Несчастная девочка пришла за помощью домой к подруге, откуда ее уже забрали родители. В ночь на 2 октября школьнице потребовалась госпитализация в Филатовскую больницу из-за травмы живота, спины и таза.

На данный момент полиция просматривает камеры наблюдения на улицах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.