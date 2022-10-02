Мужчина ранил прохожего, стреляя по гаражам в Ленобласти

В Ломоносовском районе задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу по гаражам и ранил прохожего. Инцидент произошел вечером 30 сентября 2022 года в деревне Кипень Ломоносовского района обрасти. В итоге пострадавшему потребовалась госпитализация в больницу. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Около 23:55 в полицию Ломоносовского района поступило сообщение, что в деревне Кипень, в гаражном кооперативе неизвестный выстрелил из газового оружия, - рассказали в полиции.

Наряд стражей правопорядка прибыл на место. Возле гаражей они обнаружили 24-летнего мужчину с ранением груди. Его госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Также по горячим следам был задержан стрелок. Выяснилось, что 37-летний мужчина стрелял по двери гаража из аэрозольного пистолета и попал в человека. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.