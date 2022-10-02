Глава СК Бастрыкин поручил проверить большое количество ДТП с новыми автобусами в Петербурге

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ситуации с транспортным обслуживанием в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить проблему с общественным транспортом в Санкт-Петербурге. А именно, увеличение ДТП с участием новых автобусов. Как рассказали в ведомстве 1 октября 2022 года, жалобы к главе СК начали поступать от самих жителей Северной столицы.

- Отмечается, что в Петербурге увеличилось количество ДТП с участием новых, лазурных автобусов По данным СМИ, только за первый месяц их работы произошло около 85 инцидентов, - рассказали в комитете.

В комитете приводят жалобы горожан, которые считают, что новыми водителями автобусов стали бывшие маршрутчики, которые привыкли гонять по дорогам. Кроме того, есть случаи возгорания автобусов.

Бастрыкин потребовал от СК Петербурга проверить все жалобы и предоставить отчет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: