Пожар произошел на «Красном треугольнике» в Петербурге 2 октября

На "Красном треугольнике" произошел пожар Фото: СОЦСЕТИ

На "Красном треугольнике" в Санкт-Петербурге снова бега. В седьмом часу вечера 2 октября 2022 года на территории известного завода начался пожар. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 18:27 часов. На место сразу же выехали 18 человек личного состава МЧС города и четыре пожарные машины.

- 02 октября в 18:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 134-136-138. В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 6 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Очевидцы сообщили, что пламя начало быстро разгораться. Но серьезного пожара все же не произошло. Спасатели смогли потушить огонь в течение 20 минут.

На данный момент на месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.