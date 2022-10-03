Дефицит работников по востребованным специальностям возник в Петербурге

В Петербурге возник дефицит персонала по ряду профессий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дефицит работников возник в Петербурге по ряду специальностей. Работодатели испытывают проблемы с набором персонала в торговле, компьютерных технологиях, продажах и так далее. Спрос на трудоспособную силу высокий, а вот самой силы не хватает.

- В Петербурге - дефицит наиболее востребованных у работодателей специалистов. В топ-15 входят менеджеры по продажам, продавцы, программисты и разработчики, инженеры-конструкторы, водители, бухгалтеры, повара, врачи , - сообщает пресс-служба сервиса по подбору персонала hh.ru.

По словам экспертов рынка труда, в городе имеется больше 70 тысяч вакансий. Причем на некоторые фактически нет конкурса. То есть число резюме на одну вакансию по конкретной профессии превышает показатель в 2,5.

А когда показатель падает ниже пяти резюме на вакансию, такой рынок труда фактически становится свободным от конкуренции, ведь многие резюме «висят» на сайтах годами, когда человек уже имеет работу, но ищет место получше.