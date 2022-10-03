Девушка попала в больницу после жестокого изнасилования в Ленобласти

Полиция задержала жителя Кингисеппа по подозрению в изнасиловании девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кингисеппского района задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком изнасиловании молодой девушки. 2 октября она обратилась в местную больнице с серьезными травмами гениталий и прямой кишки.

- У пациентки диагностированы: гематома промежности, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы пояснично-крестового отдела позвоночника и шеи, - сообщает источник «КП-Петербург».

Девушку тут же госпитализировали, после чего врачи известили о признаках изнасилования полицию. Приехавшим оперативникам 24-летняя потерпевшая рассказала, что 1 октября пришла в гости к знакомому мужчине. Вечер перетек в ночь. Тут хозяин набросился на гостью и жестко изнасиловал ее, в том числе в «неестественной форме».

Мужчину задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного делал и избрании подозреваемому меры пресечения.

Известно, что ранее задержанный уже был судим.