Мужчина развратил 10-летнюю девочку в лифте ТЦ в Пушкине

В торговом центре Пушкина неизвестный пытался увести с собой 10-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин Санкт-Петербурга мужчина домогался 10-летнюю девочку в лифте торгового центра. Инцидент произошел вечером 2 октября 2022 года в ТЦ, расположенном на Полковой улице. Незнакомец стал приставать к ребенку и пытался увести с собой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 19:44 часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что в кабине лифта торгового центра мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что мама девочки ждала дочь на улице. В это время школьница зашла в кабину лифта в торговом центре, за ней зашел незнакомец. Мужчина начал приставать к девочке и попытался уговорить ребенка проследовать вместе с ним в неизвестном направлении.

Сейчас правоохранители проводят проверку и просматривают видео из лифта.