КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать из-за строительства путепровода

КАД будут перекрывать пять ночей подряд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по участку КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать в течение пяти ночей подряд. Причиной станет строительство путепровода. Водителей предупреждают об изменениях на трассе заранее, чтобы они успели морально подготовиться.

- В связи со строительством путепровода над проезжей частью КАД, будет восемь раз в течение ночи полностью перекрываться движение транспорта по внешнему и внутреннему кольцу одновременно, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Место работ огородят пластиковыми барьерами и обозначат световой сигнализацией. На месте будут дежурить наряды ГИБДД, которые займутся регулировкой потоков машин.

Водителей убедительно просят соблюдать правила движения и заранее продумывать маршрут поездки.

Даты ограничений: с 6 на 7, с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10, с 10 на 11 октября 2022 года.

Время перекрытия: 23:00 – 23:15; 00:00 – 00:15;01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15; 06:00 – 06:15.