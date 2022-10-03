Беженцы по три дня обходятся без еды и туалетов на границе с Эстонией Фото: принтскрин видео.

Транзитные беженцы, пытающиеся пересечь границу с Эстонией, стоят в очередях по два-три дня. Семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам приходится обходиться без горячей еды и туалетов. Так обстоят дела на пограничном переходе Ивангород-Нарва. Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский обратился к управлениям ФСБ и МЧС Ленобласти с просьбой помочь людям.

- Попросил ускорить прохождение пограничного контроля, а также оборудовать временные утепленные укрытия, например, палатки МЧС, - написал в своем Telegram-канале Борис Вишневский.

Кроме этого, депутат попросил ведомства организовать мобильные туалеты для людей и обеспечить их горячим питанием. Или, хотя бы, кипятком для чая и продуктов быстрого приготовления.