12-летний мальчик поджег себя, играясь с горючей жидкостью под Петербургом

В Ломоносовском районе 12-летний мальчик едва не сгорел заживо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом 12-летний мальчик едва не сгорел, случайно воспламенившись. Днем 2 октября 2022 года машина скорой помощи госпитализировала ребенка из поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- У мальчика было множество термических ожогов тела 2-3 степени, шок второй степени. Ребенок находился в тяжелом состоянии, поэтому его поместили в отделение ожоговой реанимации Детской больницы №1, - рассказал источник.

Оказалось, что шестиклассник вместе со своим другом гулял днем ранее. За домом на Нагорной улице в Большой Ижоре дети нашли канистру с горючей жидкостью и решили перелить в банку. В итоге банка нечаянно загорелась, часть жидкости попала на одежду мальчика и он загорелся. Друг спас парнишку, сорвав с него куртку, после чего отвел домой. Оттуда отец школьника вызвал скорую.