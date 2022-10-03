1,3 млн жителей Петербурга привились от гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала осени от гриппа привились уже около 1,3 миллиона жителей. Специалисты отмечают, что вакцинация населения позволит предотвратить подъем заболеваний во время осени и зимы, когда люди чаще всего болеют. Специально для удобства горожан в 15 районах работаю 40 передвижных прививочных пунктов. Об этом 3 октября 2022 года сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

- Высокий охват населения Санкт Петербурга профилактическими прививками позволит предотвратить эпидемический подъем заболеваемости в осенне-зимний периоды. В условиях пандемии ревакцинация необходима раз в полгода. Назальная форма для повторной вакцинации считается наиболее оптимальной — она создаёт местный иммунитет на слизистой оболочке, практически не имеет побочных эффектов и легче переносится пациентами, - отметил Эргашев.

Всего на данный момент интраназально привито свыше 700 человек.