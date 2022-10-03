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Общество3 октября 2022 17:38

100 решений о мобилизации отменили в Ленобласти

Решения о мобилизации были отменены по возрасту, из-за детей и другим причинам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
100 мобилизованных вернули домой в Ленинградской области

100 мобилизованных вернули домой в Ленинградской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области было отменено 100 решений о мобилизации. Резервистов вернули домой после того, как были проведены проверки и установлено, что они не могут быть призваны по тем или иным причинам. Об этом 3 октября 2022 года сообщили в областной администрации.

- В Ленобласти отменено в общей сложности 100 решений о мобилизационных мероприятиях. Из них 76 - по возрасту, 1 - по количеству несовершеннолетних детей, 2 - по уходу за родными с инвалидностью, 11 - в связи с ограниченной годностью, остальные - в связи с необходимостью уточнения документов, - рассказали в администрации 47-го региона.

В Ленобласти отметили, что частичная мобилизация проходит под контролем властей. Так, в Лужском районе по поручению губернатора Александра Дрозденко на артиллерийском полигоне развернули семь теплых модулей для мобилизованных мужчин.