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Общество3 октября 2022 18:47

За отказ брать повестку петербуржцам может грозить уголовное наказание

Об этом рассказал военный комиссар Петербурга Сергей Качковский
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Военный комиссар Петербурга заявил, что за отказ взять повестку грозит уголовное наказание

Военный комиссар Петербурга заявил, что за отказ взять повестку грозит уголовное наказание

Фото: Артем КИЛЬКИН

Резервистам, которые отказываются брать и подписывать повестку, либо являться по этой повестке в военкомат, может грозить уголовная ответственность. Об этом 3 октября 2022 года в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

- Если вам вручают повестку, то отказываться брать ее и подписывать нельзя. Если гражданин отказывается получать повестку, то ему уже может грозить уголовная ответственность, - отметил комиссар.

Так, Качковский пояснил, что за уклонение от повестки на мобилизацию резервистам может грозить штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет.

Также он добавил, что мужчины, которым пришла повестка, но по причине болезни или отъезда они не могут вовремя явиться в военкомат, должны позвонить в приемную комиссию и сообщить об этом.