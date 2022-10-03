За отказ брать повестку петербуржцам может грозить уголовное наказание

Военный комиссар Петербурга заявил, что за отказ взять повестку грозит уголовное наказание Фото: Артем КИЛЬКИН

Резервистам, которые отказываются брать и подписывать повестку, либо являться по этой повестке в военкомат, может грозить уголовная ответственность. Об этом 3 октября 2022 года в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

- Если вам вручают повестку, то отказываться брать ее и подписывать нельзя. Если гражданин отказывается получать повестку, то ему уже может грозить уголовная ответственность, - отметил комиссар.

Так, Качковский пояснил, что за уклонение от повестки на мобилизацию резервистам может грозить штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет.

Также он добавил, что мужчины, которым пришла повестка, но по причине болезни или отъезда они не могут вовремя явиться в военкомат, должны позвонить в приемную комиссию и сообщить об этом.