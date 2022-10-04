Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Петербурге за ночь

19% от месячной нормы осадков выпало в Петербурге за ночь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный дождь, прошедший над Петербургом вечером в понедельник и в ночь на вторник, вылил на город почти пятую часть месячной нормы осадков. А в Ленинградской области этот показатель местами оказался вдвое выше.

- По состоянию на 6:00 вторника в Петербурге выпало 12 мм осадков, что составляет 1/5 от месячной нормы октября (19%), - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Но самими интенсивными осадки были в районе Шлиссельбурга. Местная метеостанция намеряла 33 мм, что больше половины месячной нормы дождя. Данные пока предварительные, точные итоги ночи синоптики подведут после девяти часов утра.

А дожди, тем временем, прекращаться не собираются. Циклон сохранит пасмурную погоду в городе до конца рабочей недели.