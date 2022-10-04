Число ковидных коек сокращено в Петербурге с 4 октября

В Петербурге сокращено количество ковидных коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению уменьшил количество инфекционных коек предназначенных для пациентов с коронавирусом. С 4 октября в городе осталось 2623 места для ковидных больных. На данный момент этого достаточно, так как заболеваемость падает и больше пятой масти коек пустует.

- Свободными остаются 22,9 процентов коек, - отмечают в Комздраве.

Больше всего мест переформатировали в Детской клинической больнице № 5 имени Филатова, здесь стало на 112 инфекционных коек меньше. Еще 95 мест выведено из-под коронавируса в Госпитале для ветеранов войн.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге заболели ковидом 1763 человека, 3861 - выздоровел. Госпитализированы 192 петербуржца.