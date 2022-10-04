Человек выпрыгнул в окно из горящей квартиры в Ленобласти

Квартира полыхала в Кировске. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина выпрыгнул из окна квартиры, спасаясь от огня. Об этом сообщают жители областного города Кировска, опубликовавшие в соцсетях видео инцидента. На кадрах видно, как из окон квартиры вырываются языки пламени.

- В Кировске на улице Победы горит дом номер 1. Пожар в квартире. Один человек выпрыгнул в окно, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по съемке, огонь в квартире на втором этаже полыхал очень сильно. На место примчались дежурные смены трех пожарных частей, всего пять единиц техники и 20 спасателей.

Сейчас пожар локализован, идет разбор завалов и осмотр сгоревшей квартиры. Официальных данных о пострадавших нет, состояние выпрыгнувшего из окна мужчины уточняется.

Предварительно, в пожаре погиб один человек.

Причины возгорания выясняют дознаватели.