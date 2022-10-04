Помощник губернатора Ленобласти рассказал, кому жаловаться на ошибки при мобилизации

Жителям Ленобласти рассказали про порядок жалоб при мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мобилизованным из Ленобласти рассказали, как себя вести и кому жаловаться, если они считают, что их права были нарушены. Все «точки над i» расставил помощник губернатора Ленинградской области – специальный представитель по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский.

- Как пожаловаться на незаконную мобилизацию? - Не забывайте устав. Много обращений с жалобами. Безусловно, есть перегибы. Но мобилизованные имеют права военнослужащих. Можно обращаться к командиру письменно или устно. Если игнорируют – обращаться выше, добиваться надо исполнения своих прав на местах. Не надо в панике женам писать, чтобы вас забрали, - отметил Мачинский.

Пор его словам, часто в ошибках виноваты сами военнообязанные. Они не сообщают в военкомат о перенесенных болезнях, травмах, рождении детей, изменениях в семейном положении: «Человек может числиться здоровым быком-десантником».

При этом на слово никто верить не будет, нужны подтверждающие документы. И нести их в военкомат советуют не дожидаясь повестки.

- Военкоматам нужны конкретные доказательства. Идите сейчас и уточните данные, - завил помощник губернатора.