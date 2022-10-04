Полицейские со стрельбой ловили женщину на Toyota в Петербурге

В Приморском районе ночью со стрельбой ловили женщину на "Тойоте". Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе женщина проигнорировала требования сотрудников ДПС остановить автомобиль и попыталась уехать. Для того, чтобы догнать нарушительницу, инспекторам пришлось 30 раз выстрелить из табельного оружия.

- Выстрелами были пробиты колеса машины, поэтому автолюбительница остановилась. Это произошло на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара, - сообщается в паблике «Дорожный инспектор».

На водителя составлен протокол с несколькими нарушениями. Среди них неостановка по требованию, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, оставления места ДТП. Кроме этого, водительских прав у женщины не было.

В салоне автомобиля найден пакетик с порошком белого цвета. Вещество отправили на экспертизу.