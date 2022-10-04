Студент развратил девочку на улице в Петербурге

14-летнюю девочку развратил студент на улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге студент напал на девочку на улице и стал домогаться. Инцидент произошел днем 28 сентября 2022 года на Дачном проспекте. Парень набросился на 14-летнюю школьницу и надругался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 29 сентября девочка рассказала учителю в школе о том, что пережила. Школьница сообщила, что днем у дома 3/1 по Дачному проспекту неизвестный мужчина в отношении нее совершил развратные действия, после чего скрылся, - рассказал источник.

Девочка запомнила своего обидчика. Это был парень 17-18 лет, европейской внешности со светло-русыми волосами. Педагог обратилась с заявлением в полицию, которая возбудила уголовное дело.

Вскоре подозреваемого нашли. Его задержали 3 октября на улице Есенина. Нападавшим оказался 18--летний студент. Молодой человек помещен в изолятор временного содержания.