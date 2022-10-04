Основные расходы бюджета Петербурга в 2023 году направят на социальную сферу

В бюджете 2023 года в Петербурге самые значимые расходы будут направлены на социальную сферу и инфраструктурное развитие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году основные расходы бюджета направят на социальную сферу, а также развитие инфраструктуры. Об этом 4 октября 2022 года рассказал губернатор города Александр Беглов. Градоначальник отметил, что бюджет впервые сформирован из ежегодного объема доходов, которые превысили 1 триллион рублей.

- Мы всегда в полном объеме выполняли социальные обязательства перед петербуржцами. В трехлетнем бюджете эти статьи также полностью защищены. Значительно увеличатся расходы на адресную инвестиционную программу. В следующем году она впервые превысит двести миллиардов рублей, - рассказал губернатор.

Так, 1,2 триллион рублей будут направлены на транспорт, образование, здравоохранение, социальную поддержку. Также на развитие города выделено 296 миллиардов рублей.