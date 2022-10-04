Висящую на дереве мину времен войны нашли грибники в Ленобласти

Мину на дереве нашли в Ленобласти. Фото: Управление Росгвардии по СПб.

Два боеприпаса времен войны обезвредили взрывотехники отряда ОМОН «Бастион». Обе опасные находки были обнаружены в Ломоносовском районе Ленобласти в минувший понедельник. Причем одна мина лежала не в земле, а висела на дереве.

- В деревне Оржицы в лесополосе специалисты обследовали ржавую 50-миллиметровую минометную мину, обнаруженную жителями на дереве, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Взрывотехники удивляются, как проржавевшая железка не взорвалась, когда ее вешали на ветку. Петербуржцам и жителям области еще раз напоминают, что трогать такие вещи ни в коем случае нельзя. Надо сразу вызывать саперов.

Вторая находка оказалась крупнее. Также минометная мина, но калибром в 80 миллиметров была откопана при работах в коттеджном поселке.

Оба боеприпаса аккуратно вывезли на полигон, где уничтожили безопасным способом.