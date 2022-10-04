Спрос на удаленную работу вырос в Петербурге на 11%

Спрос на сотрудников с удаленным форматом работы в Петербурге вырос на 11% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге вырост спрос на удаленную работу. На такой формат работы горожане начали активно переходить во время пандемии. Однако многие так и не вернулись обратно в офисе, предпочтя работать дома. Да и предложений от работодателей для удаленщиков стало больше. Только на последние две недели появилось более 2 тысяч подобных вакансий. Об этом 4 октября 2022 года сообщает сервис hh.ru.

- Только за последние две недели в Петербурге было опубликовано более 2 тысяч вакансий с постоянной работой дистанционно. Это уже на 11% больше, чем в начале сентября, то есть до начала мобилизации. Предполагается, что рост удаленки в предложениях работодателей будет как минимум на 20% до конца года, - сообщает сервис.

Что касается горожан, то за последние две недели они разместили более 64 тысяч вакансий, где указали, что предпочли бы работать удаленно.