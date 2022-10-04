Утопленника достали из Невы у Финляндского вокзала в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Купальный сезон в Санкт-Петербурге уже закончился, но трагедии на воде все еще продолжаются. Вечером 4 октября 2022 года на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала из Невы выловили человека. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, он уже был мертв.

- На Арсенальной набережной, у Финляндского вокзала достали утопленника, - сообщили свидетели произошедшего.

Был погибший мужчиной или женщиной, не уточняется. Как именно человек попал в холодную воду в такую погоду, тоже на данный момент неизвестно.

Тело заметили прохожие и вызвали спасателей. Однако, прибывшей на место бригаде на лодке только и оставалось, что доставать труп.

Также на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить, что произошло.