Двум депутатам вручили повестки прямо на заседании муниципалитета в Петербурге

Два муниципальных депутата пойдут по повестке в военкомат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два муниципальных депутата получили повестки в военкомат прямо на заседании муниципального совета. Документ о необходимости явиться в военкомат получил в том числе глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.

- Вечером сотрудники полиции и представители военкомата прервали нашу встречу с жителями. Начали называть фамилии депутатов, которым должны были вручить повестки. Повестку вручили и мне. Завтра пойду в военкомат для выяснения всех обстоятельств, - написал Тихоненко на своей странице ВКонтакте.

По словам главы муниципального образования, он имеет звание младшего лейтенанта после военной кафедры. Однако специальность «помощник коменданта аэропорта» не соответствует перечисленным в указе о мобилизации в первую очередь. Кроме того глава МО ссылается на возраст в 50 лет и проблемы со здоровьем.

- С большим уважением отношусь к людям, исполняющим свой воинский долг, однако в данном случае считаю, что речь идет о политическом давлении на муниципалитет, - уверен Тихоненко.