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Экономика5 октября 2022 8:22

ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня в 2023 году в Санкт-Петербурге

«Росконгресс» сообщил дату проведения ежегодного форума
Анастасия НУРАДИЛОВА
Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году.

Названы даты проведения ПМЭФ в 2023 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фонд «Росконгресс» назвал даты Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Ежегодное деловое событие пройдет с 14 по 17 июня. Напомним, в этом году ПМЭФ прошел с 15 по 18 июня.

- ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире, - отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Также, он объяснил, что перспективы развития глобальной экономики сейчас актуальны, потому что растет социальное неравенство, а торговые и политические отношения перестают быть стабильными.

Антон Кобяков назвал Петербургский международный экономический форум одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.