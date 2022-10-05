Губернатор поздравил педагогов Петербурга с Днем учителя

5 октября - День учителя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

112 тысяч петербургских педагогов отмечают 5 октября свой профессиональный праздник. С Днем учителя из всех поздравил губернатор Северной столицы. Александр Беглов сказал несколько теплых слов в своем обращении по случаю торжественной даты.

- Этот праздник наполнен глубоким уважением к вашему созидательному и благородному труду. В жизни каждого человека есть учитель, наставник, который открыл мир знаний, поддержал, научил думать, помог выбрать правильный путь, - приводит текст обращения губернатора пресс-служба Смольного.

По подсчетам городской администрации, в Петербурге под присмотром педагогов находятся около миллиона школьников и воспитанников детсадов.

В своем поздравлении глава города отметил, что образовательная система Северной столицы продолжает активно развиваться. Вводятся в строй новые школы и детсады, реконструируемые объекты получают современное оборудование.

- Желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых достижений на благо Петербурга и России! - сказал губернатор.