Двух рыбаков осудили за ловлю судаков в Неве у Васильевского острова

Двух рыбаков осудили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два петербуржца попали под суд из-за рыбалки. Мужчины ловили судака и другую рыбу незаконным способом - сетями, что и привело к уголовному делу. Инцидент случился в марте этого года на Большой Неве. А сейчас приговор нарушителям огласили в Василеостровском районном суде.

- На место рыбалки мужчины приплыли на весельной резиновой лодке. Рыбу ловили с помощью лесковой сети, хотя знали, что такой способ вылова запрещен, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Рыбалка у Васильевского острова, почти в центре Петербурга, оказалась "удачной". Всего два рыбака достали из Невы 23 судака, двух сигов и одну густеру. Общая стоимость вылова по подсчетам Рыбнадзора составила 167 590 рублей. Нарушителей задержали с поличным. В ходе следствия мужчины свою вину признали.

Одному из рыбаков суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Второй получил наказание в виде лишения свободы – один год условно.