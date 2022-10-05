Младенец попал в больницу из-за глазных капель в Петербурге

Восьмимесячный малыш отравился глазными каплями в Выборгском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге младенец попал в больницу с отравлением из-за глазных капель. Инцидент произошел 5 октября 2022 года. Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры в Выборгском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 3 часов ночи из квартиры на Придорожной аллее врачи скорой помощи госпитализировали маленького мальчика, - рассказал источник.

Известно, что мальчик из семьи мигрантов находился в состоянии средней степени тяжести. Врачи установили у него отравление.

Выяснилось, что на протяжении двух недель родители капали ребенку в глаза глазные капли, которые дают множество побочных эффектов. Из-за этого малышу и стало плохо. Сейчас он находится под наблюдением врачей.