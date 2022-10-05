14-летнюю девочку изнасиловали на первом свидании в заброшенном доме в Петербурге

Подросток изнасиловал девочку в заброшенном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка была изнасилована на первом свидании. Вечером 3 октября 2022 года в полицию обратилась мать 14-летней школьницы, которая рассказала, что ее дочь отправилась встретиться с мальчиком, который напал на нее и надругался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочка в одном мессенджере познакомилась с парнем. Они договорились встретиться. Свидание состоялось вечером 2 октября, однако оказалось совсем не романтичным, - рассказал источник.

Около 20 часов вечера, когда девочка гуляла с новым знакомым, он затащил ее в заброшенный дом на улице Лени Голикова, где изнасиловал. Школьница сказала, что на вид ему было около 15 лет.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственный комитет.