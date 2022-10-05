Сайт с инструкциями по травле животных заблокирован судом Петербурга

Суд запретил сайт про травлю животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По требованию прокуратуры Кировского района заблокирован сайт, на котором публиковалась информация о способах травли животных. Пользователям советовали добавлять в корм птиц медицинские препараты и опилки.

- Посмотреть сайт мог любой желающий, в том числе несовершеннолетние. Регистрации и пароля там не требовалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

За жестокое обращение с животными в законодательстве предусмотрена уголовная статья. Поэтому надзорное ведомство признало деятельность сайта незаконной. Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен в суде. Сайт заблокировали.

Напомним, летом этого года суд Петербурга заблокировал мультфильм Happy Tree Friends на YouTube-канале. Прокурор посчитал, что мучительные смерти милых зверушек из серии в серию могут навредить психике детей.