Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 13:38

Мигрант надругался над 16-летней девочкой в Колпино

Парень напал на подростка на улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Колпино мигрант домогался девушки-подростка

В Колпино мигрант домогался девушки-подростка

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге молодой мигрант надругался над 16-летней девочкой. Инцидент произошел днем 4 октября 2022 года в Колпино. Подросток проходила по улице Братьев Радченко, когда на нее неожиданно напал мужчина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 4 октября днем у дома 33/19 по улице Братьев Радченко города Колпино неизвестный совершил развратные действия в отношении 16-летней девушки, - рассказал источник.

Подросток сразу же обратилась в полицию, поэтому правоохранители оперативно нашли подозреваемого. Спустя уже несколько часов у дома 58 по Пролетарской улице сотрудниками МВД был задержан 19-летний безработный мигрант.

На данный момент молодой человек находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.