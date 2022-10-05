Мигрант надругался над 16-летней девочкой в Колпино

В Колпино мигрант домогался девушки-подростка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге молодой мигрант надругался над 16-летней девочкой. Инцидент произошел днем 4 октября 2022 года в Колпино. Подросток проходила по улице Братьев Радченко, когда на нее неожиданно напал мужчина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 4 октября днем у дома 33/19 по улице Братьев Радченко города Колпино неизвестный совершил развратные действия в отношении 16-летней девушки, - рассказал источник.

Подросток сразу же обратилась в полицию, поэтому правоохранители оперативно нашли подозреваемого. Спустя уже несколько часов у дома 58 по Пролетарской улице сотрудниками МВД был задержан 19-летний безработный мигрант.

На данный момент молодой человек находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.