Спортивный журналист Сергей Бавли умер в Петербурге

Спортивный журналист Сергей Бавли умер на 67-м году жизни. Личная страница ВКонтакте

Тяжелую утрату понесла спортивная журналистика Петербурга. 5 октября в возрасте 66 лет умер журналист, глава редакционного совета издания «Спорт день за днем» Сергей Бавли. О его смерти сообщается на сайте издания.

- Он до последнего дня публиковался в нашем издании, куда пришел 13 лет назад, предлагал темы материалов и сам исполнял их, как всегда, легким языком и с невероятной скоростью, - говорится в тексте некролога.

Коллеги вспоминают покойного как высочайшего профессионала и хорошего человека, обладавшего отличным чувством юмора.

Соболезнования по случаю смерти журналиста пришли и от «Зенита», о котором Сергей Бавли много писал: «Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Сергея Яковлевича».

Причиной смерти журналиста стала тяжелая болезнь.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Бавли.