Угонщиков дорогостоящего внедорожника задержали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщиков дорогостоящего внедорожника, а вместе с этим еще и обнаружила плантацию конопли. В отделение МВД Невского района обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что у нее угнали машину за 3 миллиона рублей. Об этом 5 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Вскоре полиция задержала двух 31-летних мужчин, один из них ранее был судим. Похищенную машину нашли уже под другими номерами во Фрунзенском районе, - рассказали в полиции.

Также во дворе дома 57 по Ленинскому проспекту полицейские нашли машину, которую угонщики использовали для "дела". В ней была приборная панель еще от одной машины.

Помимо этого в одной из квартир была обнаружена плантация конопли - 37 кустов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту выращивания наркотиков.