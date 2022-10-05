Пять машин столкнулись на мосту на Витебском проспекте в Петербурге

Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Вечером 5 октября 2022 года на мосту на Витебском проспекте столкнулись сразу пять машин, выстроившись "паровозиком". Об этом инциденте в социальных сетях рассказали очевидцы.
- Не менее пяти машин собрали паровозик на мосту Витебского проспекта перед метро "Купчино", - сообщил свидетель.
Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. По всей видимости, кто-то из впереди едущих потерял управление, сначала столкнулись первые машины, а далее по инерции остальные просто не успели оттормозиться, что и привело к массовому столкновению.
Сообщений о пострадавших не поступало. На данный момент участники аварии ожидают приезда служб. В причинах ДТП придется разбираться дорожной полиции.