Пять машин столкнулись на мосту на Витебском проспекте в Петербурге

Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Вечером 5 октября 2022 года на мосту на Витебском проспекте столкнулись сразу пять машин, выстроившись "паровозиком". Об этом инциденте в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Не менее пяти машин собрали паровозик на мосту Витебского проспекта перед метро "Купчино", - сообщил свидетель.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. По всей видимости, кто-то из впереди едущих потерял управление, сначала столкнулись первые машины, а далее по инерции остальные просто не успели оттормозиться, что и привело к массовому столкновению.

Сообщений о пострадавших не поступало. На данный момент участники аварии ожидают приезда служб. В причинах ДТП придется разбираться дорожной полиции.