Жители Петербурга возложили цветы к памятнику Блокадному учителю

Петербуржцы возложили цветы к памятнику Блокадному учителю Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в честь Дня учителя возложили цветы к новому памятнику Блокадному учителю. Торжественная церемония прошла 5 октября 2022 года, в которой почетное участие приняла блокадный учитель Надежда Строгонова. Именно по ее просьбе в Соляном переулке появился памятник педагогу. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Это совершенно новая традиция, которая у нас сейчас появляется. И появляется она благодаря Надежде Васильевне, потому что ровно два года назад она высказала мысль, что неправильно, что в нашем городе нет памятника блокадному учителю. И теперь он установлен, - отметила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

Потехина сказала, что блокадная педагогика до сих пор не оценена до конца. Сейчас специалисты проводят новые исследования на эту тему и узнают, как в то сложное время учителя с удивительной силой помогали справляться и переживать все ужасы детям.