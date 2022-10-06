Один из лучших педагогов Петербурга отдал премию в фонд поддержки спецоперации

В Петербурге наградили сто лучших педагогов. Фото: пресс-служба губернатора СПб

В Северной столице 100 лучших педагогов получили нагрудные знаки и премию «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». Лауреатов поздравил губернатор Александр Беглов. Но не все учителя оставили подаренные деньги себе.

- Один из награжденных, Виктор Ульянов, отказался получать денежную премию. Преподаватель училища имени Мусоргского попросил перечислить эту сумму в полном объеме в фонд поддержки специальной военной операции (СВО). Это достойный поступок, - написал глава города в своем телеграм-канале.

Александр Беглов назвал премию особенной наградой. Более 30 лет ее получают победители и лауреаты конкурса педагогических достижений, а также лучшие работники образования. Кроме этого, губернатор рассказал, какие нововведения внедряются в петербургские образовательные учреждения, чтобы они стали образцом для всей России.

- Появляются кванториумы, профессиональные лаборатории и новые современные методики преподавания, - отметил Александр Беглов