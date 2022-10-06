16-летнюю девушку связали одеждой и изнасиловали в отеле на Старо-Петергофском проспекте

Полиция проверяет историю с изнасилованием 16-летней девушки в отеле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Адмиралтейского района проверяет историю об изнасиловании 16-летней девушки. По словам ее отца, написавшего заявление, вечером 4 октября его дочку увез на машине ее знакомый по имени «Мумик».

- Мужчина привез подругу в апарт-отель на Старо-Петергофском проспекте, где, после распития спиртного, связал девушке руки и ноги ее же одеждой и изнасиловал, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

После секса «Мумик» отпустил девушку из номера. Утром она поехала домой, а уже оттуда родители отвезли потерпевшую в больницу. Врачи диагностировали ссадины голеней, бедер и ушибы на плечах.

Известно, что девушка растет в неблагополучной семье и уже состоит на учете, как имевшая половые связи в раннем возрасте. Сейчас полиция проверяет рассказ отца потерпевшей и выясняет, был ли секс по согласию. Но в любом случае, мужчине грозит уголовная ответственность за связь с несовершеннолетней.