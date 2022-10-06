Путин примет участие в неформальной встрече глав СНГ в Петербурге 7 октября

Путин посетит Петербург 7 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в свой день рождения. Но поводом для визита в родной город станет неформальная встреча глав государств СНГ, которая состоится 7 октября в Северной столице.

- Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. Запланирован целый ряд международных телефонных разговоров, - сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча глав государств - участников СНГ пройдет в середине дня в Константиновском дворце в Стрельне. Предполагается, что там же коллеги поздравят президента РФ с праздником, так как, по словам Пескова, они знают друг друга «не одно десятилетие».

В остальном у главы России планируется обычный рабочий день.