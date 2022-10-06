Двое мигрантов ограбили мужчину на железнодорожной станции Рыбацкое в Петербурге

Двое мигрантов ограбили пассажира на станции Рыбацкое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина стал жертвой грабителей на железнодорожной станции Рыбацкое. Пострадавший обратился в дежурную часть транспортной полиции и рассказал, что на него напали двое мужчин, применили к нему силу и сорвали с плеча сумку. Об этом 6 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В краденной сумке находилось 25 тысяч рублей, два флакона с парфюмом и банковские карты. В общей сложности сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Сам мужчина не пострадал, - рассказал источник.

Подозреваемых грабителей задержали по горячим следам. Ими оказались двое мигрантов 22 и 25 лет, которые нигде не работают. Дома у одного из них полицейские обнаружили часть похищенного.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.