Полиция задержала парня за стрельбу по автобусу в Петербурге

Полиция задержала юношу за стрельбу по автобусу / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который стрелял по автобусу. Инцидент произошел в Невском районе города на улице Бабушкина. Благо, тогда никто не пострадал, кроме самого автобуса. Об этом 6 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Невского района СПб поступило сообщение, что у дома 62 по улице Бабушкина неизвестный стрелял по автобусу. Прибывшие на место сотрудники ППС полиции установили, что у транспорта имеются повреждения правого бокового заднего стекла, - рассказали в полиции.

Вскоре сотрудники розыска у дома 5 по 2-му Рабфаковскому переулку задержали 18-летнего безработного молодого человека. Установлено, что по автобусу он стрелял из пневматического пистолета. Оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело. Юноша под стражей.