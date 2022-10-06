10 добровольцев из учреждений культуры Петербурга отправились на спецоперацию

10 добровольцев ушли на спецоперацию из учреждений культуры Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 сотрудников петербургских учреждений культуры отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Сегодня утром еще два сотрудника наших учреждений культуры стали добровольцами в рамках проведения частичной мобилизации. Уже десять человек пополнили ряды вооруженных сил, - написал Пиотровский.

Кроме этого, власти города поддерживают тех, кто находится в зоне СВО в настоящий момент, готовится отправиться туда или же лечится в госпиталях.

- Наши коллективы выступают в военных частях, мы проводим концерты в госпиталях, , направляем тонны гуманитарной помощи, собранной сотрудниками театров, музеев, школ искусств, - подчеркнул вице-губернатор.

Также Петербург поддерживает культурные проекты для возрождения нормальной жизни городе-побратиме Мариуполе.